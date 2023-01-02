Школьники из Актобе собрали подарки для нуждающихся

Фото: "Диапазон"

Отдел образования и дворец школьников провели ежегодную благотворительную акцию "Новогодний подарок", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Все собранные средства и наборы участники акции отдали волонтерам, общественным фондам, центрам помощи и нуждающимся.

Старшие вожатые, жасулановцы, ученики и родители из 36 школ города собрали канцелярские принадлежности, гигиенические средства, одежду, продукты питания, сладкие подарки, игрушки и деньги для нуждающихся. Все собранные средства и наборы они передали волонтерскому движению "Добро", общественным фондам "Дом мамы", "MORE LIFE", "Дети Солнца Актобе", центру социальной помощи, "Центру поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Аяла", "Центру социальной адаптации лиц без определенного места жительства", "Кризисному центру для жертв бытового насилия", областному обществу инвалидов. Также они оказали материальную помощь людям, которые нуждаются в лечении и находятся в трудной жизненной ситуации.

"Наши участники подарили праздник детям и взрослым, поделились теплом своих сердец. И впредь мы будем продолжать благотворительную деятельность, ведь не зря девиз нашей операции: "Не жди чудес, твори их сам", – рассказали организаторы акции "Новогодний подарок".