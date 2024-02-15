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Школьники и учащиеся колледжей останутся дома 16 февраля в Астане

Сегодня, 21:03
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pxhere.com Сегодня, 21:03
Сегодня, 21:03
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Фото: pxhere.com

В связи с ухудшением погодных условий в Астане 16 февраля учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе девятого класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в Управлении образования, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее стало известно, что удалённо будут учиться и дети в Караганде.

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