Школьники и учащиеся колледжей останутся дома 16 февраля в Астане

В связи с ухудшением погодных условий в Астане 16 февраля учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе девятого класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в Управлении образования, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее стало известно, что удалённо будут учиться и дети в Караганде.