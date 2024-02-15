Мороз до -38 градусов: всех школьников в Караганде перевели на дистанционку

16 февраля все школьники в Караганде будут учиться из дома из-за мороза, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения", - сообщили в отделе образования.

Ранее синоптики сообщили, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики.