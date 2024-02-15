  • 15 Февраля, 20:48
  • BAIGENEWS

Мороз до -38 градусов: всех школьников в Караганде перевели на дистанционку

Сегодня, 20:15
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:15
Сегодня, 20:15
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Фото: pxhere.com

16 февраля все школьники в Караганде будут учиться из дома из-за мороза, передаёт BaigeNews.kz

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения", - сообщили в отделе образования. 

Ранее синоптики сообщили, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики. 

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