Мороз до -38 градусов: всех школьников в Караганде перевели на дистанционку
Сегодня, 20:15
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Сегодня, 20:15Сегодня, 20:15
84Фото: pxhere.com
16 февраля все школьники в Караганде будут учиться из дома из-за мороза, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой и второй смены переводятся на дистанционный формат обучения", - сообщили в отделе образования.
Ранее синоптики сообщили, что арктический антициклон будет смещаться на территорию Казахстана с северо-запада и постепенно охватит большую часть республики.
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