Школьника из Казахстана пригласили обучаться в престижном вузе США

Фото: Министерство просвещения Республики Казахстан

Ученик 12 класса Ерсултан Питебай получил приглашение от Массачусестского технологического института (МТИ). Одаренный казахстанец рассказал, как ему удалось осуществить свою мечту, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве просвещения, 18-летний Ерсултан в восьмом классе начал интенсивно изучать физику.

"Больше пяти лет участвую в различных олимпиадах. В восьмом классе впервые участвовал на республиканской олимпиаде, дальше на Международной олимпиаде по физике, где завоевал две золотых и две серебряных медалей", - поделился Ерсултан.

Для поступления в известный американский вуз школьник готовился около года. Ему потребовалось сдать экзамены и написать эссе.

"Достижениями и экзаменами поступление не ограничивается. Главный совет, который можно дать моим ровесникам – усердно трудиться и заниматься любимым делом. Я благодарен своим родителям и учителям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути", – сказал ученик НИШ физико-математического направления города Алматы.

Окончив вуз, Ерсултан Питебай намерен продолжить свой путь в изучении физики и внести свой вклад в развитие отечественной науки.

Напомним, МТИ занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта.