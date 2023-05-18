Школьник поднял на ноги все экстренные службы в Балхаше

Фото: polisia.kz

Восьмиклассник сообщил о террористах в полицию Балхаша. Звонок оказался ложным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня в полицию Балхаша поступил звонок от неизвестного с сообщением о террористах в одной из школ города. На место происшествия направлены оперативно-следственная группа ОВД и специалисты других экстренных служб. Информация об опасности не подтвердилась", – сообщил начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.

Сотрудниками полиции установлен восьмиклассник, который на уроке физкультуры, взяв телефон у одноклассницы, шутя, сообщил о террористах.

Школьника вместе с родителями и персоналом учебного заведения доставили в отдел полиции.

В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и наложен штраф.