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polisia.kz Сегодня, 22:19
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Сегодня, 22:19
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Фото: polisia.kz

Школьник поднял на ноги все экстренные службы в Балхаше

Восьмиклассник сообщил о террористах в полицию Балхаша. Звонок оказался ложным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня в полицию Балхаша поступил звонок от неизвестного с сообщением о террористах в одной из школ города. На место происшествия направлены оперативно-следственная группа ОВД и специалисты других экстренных служб. Информация об опасности не подтвердилась", – сообщил начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД Алмас Талканбаев.

Сотрудниками полиции установлен восьмиклассник, который на уроке физкультуры, взяв телефон у одноклассницы, шутя, сообщил о террористах.

Школьника вместе с родителями и персоналом учебного заведения доставили в отдел полиции.

В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и наложен штраф.

"Органами внутренних дел будет подан иск в суд о возмещении причинённого ущерба за ложный вызов спецслужб", – отметили в ведомстве.


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Сегодня, 22:19
203
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