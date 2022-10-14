Школьник из Конаева оказался в больнице после повторения челленджа из TikToк

Фото: almaty.tv

Подросток из Кунаева оказался в больнице после того, как с друзьями решил повторить в школе челлендж из соцсетей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аlmaty.tv.

Руководство одной из школ города Конаев в Алматинской области привлекли к дисциплинарной ответственности за инцидент с игрой "Собачий кайф".

Согласно правилам, дети душат друг друга, теряют сознание, затем приходят в себя. 10 октября подростки, таким способом, чуть не задушили своего одноклассника. В результате, во время обморока мальчик лишился двух зубов.

По словам директора школы, восьмиклассники, якобы решили повторить челлендж из Тик Тока. Об этой игре известно давно, однако популярная соцсеть, видимо, дала новый виток. Родители других детей шокированы случившимся и призывают к ответу администрацию заведения.

"Ну за это школа должна, конечно, ответить. Лично моё мнение такое, нужно пресекать. Чтобы в школах и дома родители сами на это обратили особое внимание. И проинформировали своих детей, что этим нельзя заниматься", - сказал житель Конаева Валерий Симачов.

"Это наше упущение, мы признаем, так как это произошло на территории школы, отвественность несем мы. Мы провели беседу со школьниками и выяснили, что они пытались повторить тренд из Тик Тока. К слову, родители мальчиков, которые оглушили Илью, готовы помочь материально пострадавшему", - сообщила исполняющая обязанности директора школы Макпал Байжанова.

Скандальный случай прокомментировали в полиции. Там отметили, что дело находится на контроле.

"По данному факту отделом образования за отсуствие контроля привлечены к дисциплинарной отвественности и.о. директора и заместители по воспитательной работе СШ № 5. Пострадавший и его одноклассники поставлены на внутришкольный учёт", - сказала старший инспектор ГЮП ОМПС УП Конаева Гульмира Турлина.

В полиции также сообщили, что во всех общеобразовательных учреждениях провели профилактические беседы.