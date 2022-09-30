Шестью языками свободно владеет учитель из Кокшетау

Учитель школы-гимназии №1 в Кокшетау Нилуфар Амирасланова по праву считает себя полиглотом. Она владеет шестью языками – русским, казахским, азербайджанским, английским, немецким и турецким. Свою любовь к языкам молодой педагог старается привить ученикам, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Нилуфар Алмасхановна преподает английский – на русском и казахском языках. По национальности она азербайджанка.

"В семье говорят на азербайджанском, поэтому родным языком, понятное дело, владею в совершенстве. Как и многие на постсоветском пространстве, являюсь носителем русского языка. Выросла в Казахстане, живу в прекрасном городе Кокшетау и считаю, что владеть государственным языком – мой гражданский долг. Но это было бы, наверно, непросто, если мне не повезло с учителем в родной "восьмой" школе. Со мной много работали, готовили на олимпиады и конкурсы среди учащихся некоренной национальности. Так, в городских состязаниях я, как правило, занимала первые места, входила в тройку лидеров в областных", – вспоминает собеседница.

Любовь к языкам привела девушку на "иняз" Кокшетауского государственного университета имени Уалиханова. Нилуфар успешно окончила бакалавриат и магистратуру. Диплом даёт ей право преподавать английский и немецкий. Защищала честь школы-гимназии №1 на международной конференции "Лидерство учителей Казахстана", выступила с проектом на английском языке.

Турецкий выучила самостоятельно – смотрела сериалы, передачи, слушала песни, приобретала курсы.

"Знать несколько языков, мне кажется, сегодня очень популярно. В этом плане моя профессия благодарная. Дети знакомятся, сами того не замечая, с разными речевыми оборотами и клише через соцсети, к примеру, TikTok. Далее – через тренды. Взять хотя бы съёмку и монтаж видео. И я вижу у них интерес к языкам. Например, я порой могу "пропустить" пословицу на турецком. Они реагируют моментально: а что это, мол, за язык, так похожий на казахский?" – улыбается педагог-лингвист.

Цитата классика "Сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек" стала для неё жизненным кредо.

"Говоря на одном языке, мы проживаем и его культуру, думаем и чувствуем, как представители этой народности. Когда на другом, меняются, я заметила, даже жесты и мимика. Когда человек свободно изъясняется на нескольких языках, ментальность народов, их прошлое и настоящее переплетаются в нём и делают его духовно и, мне кажется, даже физически, сильней и богаче", – поделилась Нилуфар Амирасланова.

До преподавания в школе она занималась репетиторством. Но потом, признается, заметила, как уверенно и планомерно в Казахстане повышают статус и престиж профессии педагога. Решилась устроиться на работу в школу – и не пожалела.

"Учитель – сегодня снова звучит гордо. В первую очередь, его труд оценивается по достоинству. Его труд почётен и ценен. Конечно, есть куда стремиться…", – поделилась Нилуфар Амирасланова.

Есть куда стремиться и ей самой, признаётся молодой педагог. Сегодня она преподаёт английский на русском и казахском языках. Но это – не предел мечтаний. Нилуфар Алмасхановна планирует получить второе "узкое" педагогическое образование и преподавать какой-нибудь предмет на английском или немецком.