Шестерых пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе Алматы — Оскемен

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

На трассе Алматы — Оскемен в области Жетысу столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, в результате пострадали шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"С места ДТП в районную больницу на медобследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний ребёнок. Водителем какой из автомашин спровоцирована дорожная авария выяснится в ходе расследования", — сообщили в полиции.

На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.