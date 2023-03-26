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  • Шестерых пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе Алматы — Оскемен
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 19:15
163
Сегодня, 19:15
163
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Шестерых пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе Алматы — Оскемен

На трассе Алматы — Оскемен в области Жетысу столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz, в результате пострадали шесть человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 

"С места ДТП в районную больницу на медобследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний ребёнок. Водителем какой из автомашин спровоцирована дорожная авария выяснится в ходе расследования", — сообщили в полиции.

На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.

 

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Сегодня, 19:15
163
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