Шестеро подозреваемых в мошенничестве задержаны в области Абай

Полицейские области Абай задержали и доставили в отделы полиции шестерых мужчин. Их подозревают в мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, все задержания проводились в течение прошедших двух недель в рамках ОПМ "Hi Tech". Большинство подозреваемых пыталось завладеть чужими мобильными телефонами под предлогом позвонить и один продавал поддельные талоны на дизтопливо.

"1 августа на оперативный канал "102" обратилась 44-летняя жительница областного центра, просив принять меры в отношении малознакомого мужчины, который под предлогом позвонить, завладел ее сотовым телефоном. Ущерб составил 100 тысяч тенге. Задержан 19-летний житель Бородулихинского района. 4 августа похожая история случилась с 48-летней горожанкой. Ущерб составил 380 тыч тенге. Задержан 51-летний местный житель.10 августа в полицию обратился 45-летний мужчина, сообщив, что неизвестный молодой человек на Центральном рынке Семея попросил телефон позвонить и убежал. Стоимость телефона составила 120 тысяч тенге. Полицейские по горячим следам установили и задержали 27-летнего ранее судимого жителя областного центра. Молодой человек дал признательные показания", — рассказали в полиции.

Во всех случаях телефоны вернули владельцам.

Также в рамках ОПМ "Hi Tech" полицейские предупредили жителей региона о мошенниках, зарабатывающих на желании автолюбителей, которые пребывают в поиске дешёвого топлива для своих авто.

"Шесть жителей области Абай обратились в полицию, заявив, что неизвестный молодой человек представлялся работником одного из предприятий либо экспедитором вино-водочного завода и предлагал автолюбителям дизтопливо по цене 260 тенге за литр. После сделки, граждане понимали, что приобрели фальшивые талоны, когда на автомобильной заправочной станции не могли заправить свои авто. В результате мошеннических действий молодой человек успел обогатиться сумму на более миллиона тенге", — сообщили полицейские.

Сейчас в отношении 31-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по статье 190 УК РК, "Мошенничество", проверяется причастность к совершению аналогичных преступлений.