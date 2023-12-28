Шесть "зелёных" электростанций мощностью 2,4 ГВт запущены в Узбекистане

Пять солнечных электростанции и первая очередь ветряной электростанции были запущены в Узбекистане. Их общая мощность составляет 2400 МВт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Газета.uz.

Компания из ОАЭ "Masdar" завершила реализацию проектов строительства трёх фотоэлектрических станций в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях общей мощностью 900 МВт. В Навойиской области построена первая очередь ветряной электростанции мощностью 500 МВт.

Китайская China Gezhouba Group завершила возведение первого этапа двух солнечных станций общей мощностью 1000 МВт в Бухарской и Кашкадарьинской областях.

Общая стоимость проектов - два миллиарда долларов.

Сейчас в Узбекистане ведётся работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт.

В целом до 2030 года РУ планирует увеличить мощность "зелёных" электростанций до 27 ГВт. Это позволит ежегодно экономить 25 миллиардов кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 миллиона тонн.