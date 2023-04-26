Шесть отдалённых сел в Алматинской области посетит медпоезд "Саламатты Қазақстан"

Со станции "Алматы-2" отправился медицинский поезд "Саламатты Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz.



До декабря он посетит 120 отдалённых станций по всему Казахстану. Врачи помогут около 75 тысячам граждан. График движения составлен с учётом отсутствия медпунктов и на основе обращений граждан и госорганов.

В ближайшие дни медпоезд посетит станции Алматинской области: Копа, Медеу, Жеты-Су, Жетыген, Шелек, Таскарасу.

Бригада врачей состоит из 35 специалистов. Они выполняют не только диагностические процедуры, но и малые амбулаторные операции. Среди них терапевт, хирург, врач общей практики, невропатолог, врач УЗИ, акушер, лаборант, медицинская сестра, рентгенолог, врач лучевой диагностики, стоматолог, отоларинголог, психолог, окулист, гинеколог и уролог.