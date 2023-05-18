Шесть мусорных полигонов построят в Карагандинской области

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В Карагандинской области 168 полигонов не справляются с объёмом ТБО. Для избавления от накопленного мусора будут строить новые. В планах на ближайшие годы шесть объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщил глава Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев, меры для увеличения доли переработки и утилизации мусора предусмотрены национальным проектом "Зелёный Казахстан".

"В Карагандинской области планируется дополнительно построить шесть полигонов ТБО с сортировочной линией: в городах Балхаш, Абай, Каркаралинск, Бухар-Жырауском, Шетском и Нуринском районах", - отметил спикер.

По его словам, первыми реализуют проекты в Абае и Шестком районе. Работы начнутся после получения заключения госэкспертизы ПСД. Приступить к строительству полигонов планируют в 2024 году.

Бахтияр Санбаев также рассказал, как продолжится озеленение области. В этом году на территории государственного лесного фонда высадят 1,3 миллиона сеянцев клёна и вяза.