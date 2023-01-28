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Шесть младенцев умерли в роддоме Кыргызстана
В январе в Иссык-Кульской областной больнице зафиксировали шесть случаев смерти новорожденных. Из-зп ЧП с занимаемых должностей освобождены семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кабар.
Наказание было вынесено по итогам выездного заседания республиканской комиссии по разбору младенческой и детской смертности в Иссык-Кульской области во главе с заместителем председателя кабмина Эдилем Байсаловым. Оно коснулось:
• и.о. координатора Министерства здравоохранения по Иссык-Кульской области Кыдырбаеву М.Б.;
• директора Иссык-Кульской областной объединенной больницы Сагынбаева М.О.;
• заместителя директора больницы по родовспоможению Атагельдиеву И.К.;
• заведующую родильным отделением больницы Алдашеву Р.К.;
• заведующую ресурсным центром больницы Айткулуеву А.Т.;
• директора Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации деятельности службы Иссык-Кульской области Тайлакову Г.Б. Также объявлен ряд выговоров сотрудникам больницы.
"Также объявлен ряд выговоров сотрудникам больницы. Кроме того, объявлен выговор заместителю полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Айнуре Султанбаевой", — добавили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что в ходе заседания был представлен анализ ситуации по оказанию медицинской помощи новорожденным и детям в Иссык-Кульской области, а также дана экспертная оценка оказанной медицинской помощи шестерым скончавшимся в январе 2023 года новорожденным в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы.
"Смерть шести новорожденных - это большое ЧП, это трагедия. Анализ показал несоблюдение элементарных санитарных требований и правил гигиены. Родильные дома, работа с новорожденными в особенности требует самых высоких условий соблюдения положенных санитарных норм. Новорожденным и роженицам необходим самый лучший уход и внимание, предоставление качественных и своевременных медицинских услуг", — отметил Байсалов.
Он поручил Министерству здравоохранения принять меры по снижению материнской и детской смертности, а также усилить контроль в родильных домах и дать предложения по восстановлению гинекологической службы на уровне первичной медико-санитарной помощи населению в регионах. Вместе с тем он поручил усилить ведение наблюдения за беременными женщинами.
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