Шавкат Рахмонов снова стал отцом
Сегодня, 01:39
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Сегодня, 01:39Сегодня, 01:39
48Фото: Instagram / shavkatrakhmonov94
У казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz
Об этом сообщает Instagram-аккаунт sport_kor.
Это четвертый ребенок для Шавката и его супруги.
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