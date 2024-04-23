  • 23 Апреля, 01:47
  • BAIGENEWS

Шавкат Рахмонов снова стал отцом

Сегодня, 01:39
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Instagram / shavkatrakhmonov94 Сегодня, 01:39
Сегодня, 01:39
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Фото: Instagram / shavkatrakhmonov94

У казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова родилась дочь, передаёт BaigeNews.kz

Об этом сообщает Instagram-аккаунт sport_kor.

Это четвертый ребенок для Шавката и его супруги.

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