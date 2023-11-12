Шавкат Рахмонов получил подарок за 25 чистых допинг-тестов

Подарок от USADA — Американского антидопингового агентства получил Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечает телеграм-канал "Спорт Шредингера", награду казахстанец получил за 25 чистых допиннг-тестов.

"А вот за 50 чистых тестов Американское антидопинговое агентство дарит свой жакет — недавно его получали Чарльз Оливейра, Исраэль Адесанья и Робби Лоулер. Но Шавкат уже не успеет достичь отметки до жакета ... UFC и USADA прекратят сотрудничество в конце этого года. USADA отказалось делать исключение для Конора Макгрегора, у которого жакет есть, хотя UFC просили допустить его к бою без двух чистых проб в течение полугода после возвращения в пул тестирования", — отмечает канал.

В 2020 году Шавкат Рахмонов рассказывал, как устроено допинг-тестирование USADA.

"Всегда неожиданно они приходят. В любой момент могут приехать забрать анализы. Хоть даже сейчас. Отказываться нельзя. Ты обязан указывать все таблетки, которые принимаешь. Допустим, заболел — ты должен указать и спросить у доктора, можно или нельзя. Много мелочей там. Конечно, в моей карьере были соперники под допингом, но я их побеждал. Мне без разницы! Есть такие пацаны — чувствуется, что они с такими препаратами стали намного сильнее"", — рассказал Рахмонов.

С 1 января 2024 года тестировать бойцов UFC будет агентство Drug Free Sport International. Организация работает с крупными американскими лигами - НБА, НФЛ (американский футбол), МЛБ (бейсбол) и НСАА (студенческий спорт). Ее часто критикуют за недостаточно эффективную борьбу с допингом: мало положительных проб и вообще нет незапланированных тестов.

Курировать новую антидопинговую программу UFC будет бывший спецагент ФБР Джордж Пиро, известный по допросу Саддама Хусейна. К его нейтральности у ММА-сообщества возникли вопросы из-за факта тренировок Пиро в зале American Top Team - занимается бразильским джиу-джитсу для себя.