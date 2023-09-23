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Шавкат Рахмонов назвал новую дату боя с топовым бойцом UFC

Вчера, 07:42
АВТОР
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instagram.com/shavkatrakhmonov94 Вчера, 07:42
Вчера, 07:42
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Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, встретится с американцем Стивеном Томпсоном на турнире UFC 296, который пройдёт 16 декабря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

"Из UFC поступило предложение, и я согласился. Рахмонов, давай мощно завершим этот год! Не могу дождаться 16 декабря", — написал Томпсон на своей странице в "Твиттере".

"Давай сделаем это", — ответил ему Шавкат Рахмонов.

Ранее Шавкат Рахмонов заявлял о готовности провести бой в 2023 году. За всю профессиональную карьеру казахстанец одержал 17 побед в ММА, пять из которых в рамках промоушена UFC. В марте 2023 года он сабмишеном победил Джеффа Нила.

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