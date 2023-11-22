Шарлапаев о льготной ипотеке для молодежи: Молодые люди должны сами обеспечивать себя жильём

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, комментируя вопрос о льготных ипотеках для молодёжи, отметил, что молодые люди должны сами обеспечивать себя жильём, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению министра, молодёжь должна искать способы, как накопить на квартиру, а государство должно быть в этом вопросе твёрдым.

Своё мнение Канат Шарлапаев выразил в ответ на вопрос депутата Даулета Мукаева о необходимости льготных ипотечных программ для молодёжи.

Мажилисмен отметил, что нужно рассмотреть возможность измениния условий программ "Алматы жастары" и "Елорда жастары".

"Даже если у человека 200 тысяч тенге зарплата, то сможет ли он в этом случае накопить 50% от стоимости жилья? Если бы были какие-то альтернативные программы, я бы не поднимал этот вопрос в стенах парламента. Молодёжь не имеет возможности при нынешних условиях накопить на жилье", - сказал он на заседании Мажилиса.

Министр же отметил, что в приоритете должны быть те, кто находится в худшем положении.

"Если сравнивать молодых здоровых людей, которые живут в этих квартирах, с детьми-сиротами, с семьями с детьми-инвалидами, то я считаю, что государство должно приоритизировать именно социально уязвимых, а не способных работать и зарабатывать деньги. В этом смысл, если программа существует, и у неё есть ограничения по возрасту, то, к сожалению, эти люди должны сами обеспечивать себя жильём. Приоритет должен быть для тех, кто находится в худшем положении", - сказал Канат Шарлапаев.

Ранее в министерстве промышленности предложили вывести "Отбасы банк" из систем банков второго уровня.