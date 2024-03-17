Шаңырақ күні: в Казахстане чествуют семьи, прожившие в браке 55 лет

Четвёртый день декады Наурызнама — 17 марта — Шаңырақ күні. Он посвящён продвижению семейных ценностей, таких как любовь, уважение, доверие, взаимопомощь, доброта, понимание, святость материнства и продолжения рода, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК, сегодня во всех регионах будет организовано более 200 мероприятий. По всей стране проводятся церемонии бракосочетания молодых людей в национальных костюмах, с благословлениями в "Наурыз бата" от уважаемых аксакалов, многодетных матерей с пожеланиями счастья и благополучия молодоженам.

Так, в зале монумента "Байтерек" в Астане состоялась торжественная церемония бракосочетания молодоженов и поздравления образцовых семейных пар с золотой свадьбой. Организаторами мероприятия выступили министерство культуры и информации РК, акимат города Астаны и филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по городу Астана.

Прожившие вместе много лет столичные пары рассказали молодежи про свой семейный опыт и вместе с новоиспеченными супругами окунулись в процесс бракосочетания.

77-летние Геннадий и Марина Серовы рассказал о своем 55-летнем браке и дали напутствие молодым брачующимся.

“Сегодня мы как будто помолодели, потому что заново вернулись в тот незабываемый миг нашего первого бракосочетания. Этот брак у нас с мужем первый и единственный. На чем держится наша семья? Самое главное — это доверие, а еще умение слушать и уважать друг друга. Конечно бывают и разногласия, но нужно стараться, чтобы дети от этого не страдали. Важно, чтобы семья была полной, чтобы ребенок воспитывался отцом и матерью. Потому что семья — это основа благополучия народа и общества. Молодым хочется пожелать крепкого здоровья, взаимной любви и уважения друг к другу”, — сказала Марина Серова.

Молодожены Кайрат Рыспаев и Медина Нурмаганбетова отметили, что брак для них - это новый и волнительный этап в жизни.

“Эмоции нас переполняют, потому что когда ты просто в отношениях — это одно, но когда ты создаешь семью, то это уже и ответственность и совместное принятие решений. Каждая ячейка общества в нашей стране важна, потому что это наше будущее. Молодое поколение несет определенную ответственность за то, чтобы наша стране развивалась и процветала. Мы будем этому всячески способствовать, потому что будущее нашего государства зависит от нас”, — сказала Медина Нурмаганбетова.

Молодым вручили свидетельства о браке, а семейные пары, отмечающие 55-летие совместной жизни, внесли в книгу юбиляров.

"Церемонии чествования семей "Алтын шаңырақ" и "Күміс кереге", проживших вместе 50 и 25 лет проводятся сегодня во всех населенных пунктах страны. В целях формирования готовности к семейной жизни и повышения ответственности среди студентов в учебных заведениях проводятся встречи на тему: "Қара шаңырағым – алтын бесігім", "Өнегелі отбасы – елдің тірегі". Особое внимание в этот день уделяется детям. В частности, родителям новорожденных будут вручены памятные подарки "Наурыз-базарлық"", — сообщили в министерстве.

Также в этот день по всей стране пройдут различные познавательные, творческие, спортивные мероприятия с вручением памятных подарков и национальных сладостей.

Фото: акимат Астаны