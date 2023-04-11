"Шантажирует государство и хочет денег": эксперт прокомментировал, кто стоит за митингом нефтяников в Астане

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Комментируя протесты бывших работников нефтесервисной компании "Берали Мангистау Company" в Астане, экономический обозреватель Юрий Масанов заявил, что митинг - это манипуляция руководства самой компании, которая руками рабочих пытается выбить для себя дополнительные заказы, передаёт BaigeNews.kz

"И к самым важным новостям сего дня. Перед зданием Министерства энергетики в Астане продолжают находиться около 100 бывших работников нефтесервисной компании "Берали Мангистау Company". Они требовали и требуют для себя трудоустройства и, фактически, заказов для своей компании от мангистауских нефтедобывающих компаний. Интересно, что при этом бывшие работники делают отсылку на то, что в прошлом году аналогичные выражения недовольства успехи возымели. И компания их заказы получила. Уже к ночи прибывшие записали коллективное видеообращение в адрес руководства страны с просьбой оказать содействие в решении их вопроса", - написал Масанов на странице в Facebook.

По его мнению, главный выгодополучатель в данной ситуации - это руководство этой самой компании "Берали Мангистау Company".

"Оно напрямую заинтересовано в таком развитии ситуации, и руками рабочих пытается выбить себе дополнительные объёмы работ и заказы, то есть деньги. Руководство этой компании, не желая работать в условиях рынка, шантажирует государство и хочет денег. За сим все. Это простая сделка (сделка с совестью, и угадайте у кого). Частные нефсервисные компании остаются без работы, так как отсутствуют заказы на выполнение работ. Поэтому такие нерадивые работодатели руками протестующих выбивают себе заказы на работы. Как только своего они добьются, так и проблемы исчезнут. Ровно до следующего периода заключения контрактов. Не стоит видеть в нынешней ситуации то, чего на самом деле нет. Это просто торг, где бизнес спекулирует судьбами своих работников. А это недопустимо", - подчеркнул эксперт.

Ранее руководитель аппарата "КазМунайГаз" Ерхан Умаров сообщил, что рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу КМГ ставит перед компанией, которая стала подрядчиком АО "Озенмунайгаз" по итогам тендера.

Напомним, 10 апреля группа рабочих из Жанаозена собралась у здания Минэнерго, а затем "КазМунайГаза" с требованием о трудоустройстве.