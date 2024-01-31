Сфокусироваться на развитии нефтегазохимической отрасли поручил Токаев главе "КазМунайГаз"

Глава государства принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Магзум Мирзагалиев отчитался об итогах операционной и финансовой деятельности компании за 2023 год.

Глава КМГ доложил о развитии экспортных маршрутов казахстанской нефти. Начаты поставки сырья в Германию и в направлении Азербайджана по нефтепроводу "Баку – Тбилиси – Джейхан", расширен танкерный флот совместно с партнерами из ОАЭ.

Кроме того, он представил информацию по увеличению производства товарного газа и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, а также привлечении инвестиций и развитии проектов нефтегазохимии.

Магзум Мирзагалиев сообщил о прогрессе в реализации морского проекта "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря и программы геологоразведки национальной компании. Он также отчитался о реализации социальных проектов в регионах присутствия компании. Завершена реконструкция магистрального водовода "Астрахань – Мангышлак" (I очередь) и начато строительство нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена.

Глава государства дал ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, поддержанию стабильности маршрутов углеводородного экспорта и расширению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования деятельности нацкомпании на развитии нефтегазохимической отрасли.