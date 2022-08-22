Съезд лидеров мировых религий в Нур-Султане укрепит отношения между странами и конфессиями - религиовед

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Сентябрский съезд лидеров мировых и традиционных религий имеет большое политическое и культурнорелигиозное значение для страны. Так считает религиовед, член информационно-разъяснительной группы по вопросам религий в Нур-Султане Асель Ибадуллаева, передает BaigeNews.kz.

"Несмоненно, съезд мировых и традиционных религий имеет большое политическое и культурнорелигиозное значение для страны. Повестка седьмого съезда посвящена роли религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период. Факт, что карантинный режим повлиял и на религиозную сферу – ритуалы, проповеди, богослужения и молитвы проводились в он-лайн формате, то есть вне религиозных учереждений. Коллективные мероприятия были отменены, закрылись религиозные школы и лагеря. Духовенство призвало верующих к единству и пониманию данной ситуации, а инфодемия привела к обострению межрелигиозной и этнической нетерпимости", - считает она.

Религиовед также отметила, что во время пандемии переодически появлялись обвинения в сторону определенных религиозных групп, что якобы именно они виноваты в распространении вируса. Для развенчивания подобных фейков как раз и нужны подобные диалоговые площадки.

"Диалог между государством и религиозными учереждениями, обществом, обеспечивал соблюдение всех мер по охране здоровья и сплотил народ в борьбе с коронавирусом. Имеются также другие вызовы. Следует помнить, что съезд, в первую очередь, - диалоговая площадка, где представители разных религиий собираются для обсуждения важных вопросов, а также инструментов сотрудничества", - добавила она.

По ее мнению, все страны-участники смогут обменяться опытом, а также укрепить отношения. Казахстан же закрепит свой поликонфенсиональный и полиэтнических имидж, а также поможет в решении глобальных проблем.