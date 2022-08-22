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  • Съезд лидеров мировых религий в Нур-Султане укрепит отношения между странами и конфессиями - религиовед
pixabay.com Вчера, 18:12
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Фото: pixabay.com

Съезд лидеров мировых религий в Нур-Султане укрепит отношения между странами и конфессиями - религиовед

Сентябрский съезд лидеров мировых и традиционных религий имеет большое политическое и культурнорелигиозное значение для страны. Так считает религиовед, член информационно-разъяснительной группы по вопросам религий в Нур-Султане Асель Ибадуллаева, передает BaigeNews.kz

"Несмоненно, съезд мировых и традиционных религий имеет большое политическое и культурнорелигиозное значение для страны. Повестка седьмого съезда посвящена роли религиозных лидеров в духовном и социальном развитии человечества в постпандемийный период. Факт, что карантинный режим повлиял и на религиозную сферу – ритуалы, проповеди, богослужения и молитвы проводились в он-лайн формате, то есть вне религиозных учереждений. Коллективные мероприятия были отменены, закрылись религиозные школы и лагеря. Духовенство призвало верующих к единству и пониманию данной ситуации, а инфодемия привела к обострению межрелигиозной и этнической нетерпимости", - считает она. 

Религиовед также отметила, что во время пандемии переодически появлялись обвинения в сторону определенных религиозных групп, что якобы именно они виноваты в распространении вируса. Для развенчивания подобных фейков как раз и нужны подобные диалоговые площадки.

"Диалог между государством и религиозными учереждениями, обществом, обеспечивал соблюдение всех мер по охране здоровья и сплотил народ в борьбе с коронавирусом. Имеются также другие вызовы. Следует помнить, что съезд, в первую очередь, - диалоговая площадка, где представители разных религиий собираются для обсуждения важных вопросов, а также инструментов сотрудничества", - добавила она. 

По ее мнению, все страны-участники смогут обменяться опытом, а также укрепить отношения. Казахстан же закрепит свой поликонфенсиональный и полиэтнических имидж, а также поможет в решении глобальных проблем. 

"Программа съезда включает такие вопросы как роль религии в укреплении духовных и моральных ценностей, а также вопросы религиозного образования. Уже сейчас между организациями заключаются меморандумы. Также по итогам съезда будет принят обобщенный документ, который потом направится в правительство и в международные организации", - заключила Ибадуллаева.

14 сентября Папа Римский посетит пленарное заседание VII съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане. Кроме того, 14 сентября Папа Франциск проведёт молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

Напомним, что предыдущий визит в Казахстан главы РКЦ, а именно Папы Римского Иоанна Павла II, состоялся с 22 по 25 сентября 2001 года. Папа Франциск является первым главой РКЦ, подтвердившим своё участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий, которые традиционно проводится каждые три года в столице Казахстана.

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#религия #Папа Римский
Вчера, 18:12
529
Артём Волков Журналист

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