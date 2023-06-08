"Серых" майнеров в Казахстане не осталось - глава Минэнерго

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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах международного форума в Астане заявил, что в Казахстане не осталось "серых" майнеров, передаёт BaigeNews.kz.

Саткалиев отметил, что органами государственно-энергетического надзора и силами национального оператора электрических сетей с привлечением силовых структур была проведена работа по борьбе с незаконными майнерами.

"Насколько мне известно, большинство из них уже отключены от Cети. Теневых не осталось. Остались майнеры, которые зарегистрированы соответствующими процедурами в соответствующих ассоциациях и которые полностью подотчётны и прозрачны", - сказал министр.

Он добавил, что "серые" майнеры обычно осуществляют свою деятельность в ночные часы, когда снижается потребность в электроэнергии в экономике страны.