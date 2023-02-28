Сервисы быстрого получения сертификатов на товары заблокировали в Казахстане

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Более 30 сайтов, которые помогают быстро получить сертификаты на товары, заблокировали в РК. В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК обратились к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что сертификат соответствия либо декларация о соответствии подтверждают, что товар безопасен. Товар без сертификата может быть опасным для здоровья граждан.

"Выдают их аккредитованные органы по сертификации. Рекламировать такие "посреднические" услуги, не имея аккредитации, прямо запрещено Законом "О рекламе". Поэтому Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК на постоянной основе проводит мониторинг наличия таких сайтов и направляет информацию в министерство информации и общественного развития для блокировки таких сайтов", - сообщил председатель комитета Куаныш Еликбаев.

Сайты обычно рекламируют "сертификаты", которые регистрируются в одной из стран-участниц ЕАЭС.