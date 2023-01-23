Сервис по легализации иностранных авто заработал на портале eGov.kz

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Сегодня в Казахстане началась регистрация иностранных автомобилей. Сервис по легализации доступен на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov Mobile, передает BaigeNews.kz.

"Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Сервис на портале Электронного правительства и мобильном приложении eGov Mobile будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года. Согласно постановлению правительства РК от 11 января 2023 года №13, казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года с помощью нового сервиса "Проверка автотранспорта для легализации" на портале eGov.kz. Новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления", - сообщили в управлении по связям с общественностью АО "НИТ".

По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие следующим требованиям:

- ввоз транспортного средства до 1 сентября 2022 года;

- отсутствие криминальных признаков на транспортное средство;

- наличие таможенной очистки.

Новый сервис на портале Электронного правительства можно найти на главной странице в разделе "Сервисы" и в разделе "Транспорт и коммуникации" - "Автомобильный транспорт". Аналогичный сервис также доступен в мобильном приложении eGov Mobile в разделе "Вождение и транспорт".

"Команда АО "НИТ" совместно с МЦРИАП РК и МВД РК реализовала новый сервис для подачи электронного заявления на портале eGov.kz. Процедура легализации иностранных авто будет проводиться в два этапа. Владельцам авто необходимо сначала подать заявление на портале eGov.kz, после обратиться в СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера",- отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:

- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;

- наличие гражданства Республики Казахстан;

- наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);

- заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;

- направить запрос на проверку;

- забронировать электронную очередь в СпецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в Личный кабинет пользователя eGov.kz в форме Уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании. После получения уведомления, владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при СпецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.

Новый сервис реализован благодаря совместной работе АО "Национальные информационные технологии", Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства внутренних дел РК.