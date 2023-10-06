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Серийных мошенниц задержали в Шымкенте

Сегодня, 10:15
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baigenews.kz Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Фото: baigenews.kz

Обманувших почти полсотни казахстанцев мошенниц задержали полицейские Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Департамента полиции Шымкента, две подруги убеждали доверчивых казахстанцев взять какие-либо товары в кредит, обещая, что знают схему, как вернуть затраченные средства с процентами. Затем мошенницы получали эти товары и перепродавали их самостоятельно. На крючок обманщиц  попались 45 жителей Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны. Они обманули их в общем на сумму более 40 миллионов тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны на территории Шымкента. Одна из них является жительницей ЗКО. Заявления потерпевших зарегистрированы по части  3 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество, совершенное неоднократно”. По окончанию расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд", – рассказал следователь Каратауского РУП Нурислам Есенбеков.

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