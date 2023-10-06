Серийных мошенниц задержали в Шымкенте

Обманувших почти полсотни казахстанцев мошенниц задержали полицейские Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации Департамента полиции Шымкента, две подруги убеждали доверчивых казахстанцев взять какие-либо товары в кредит, обещая, что знают схему, как вернуть затраченные средства с процентами. Затем мошенницы получали эти товары и перепродавали их самостоятельно. На крючок обманщиц попались 45 жителей Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны. Они обманули их в общем на сумму более 40 миллионов тенге.