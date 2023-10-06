Серийных мошенниц задержали в Шымкенте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Обманувших почти полсотни казахстанцев мошенниц задержали полицейские Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации Департамента полиции Шымкента, две подруги убеждали доверчивых казахстанцев взять какие-либо товары в кредит, обещая, что знают схему, как вернуть затраченные средства с процентами. Затем мошенницы получали эти товары и перепродавали их самостоятельно. На крючок обманщиц попались 45 жителей Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны. Они обманули их в общем на сумму более 40 миллионов тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны на территории Шымкента. Одна из них является жительницей ЗКО. Заявления потерпевших зарегистрированы по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество, совершенное неоднократно”. По окончанию расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд", – рассказал следователь Каратауского РУП Нурислам Есенбеков.
Самое читаемое
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- Изнасилование трёхлетних сестёр в Алматинской области: задержана жена подозреваемого
- Астанчанка разбилась насмерть, упав с балкона
- Лечил зуб: 17-летний мальчик впал в кому и скончался в Кокшетау