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Серик Темиржанов побил пятикратного чемпиона мира на ЧМ-2023 в Ташкенте
Казахстанский боксёр Серик Темиржанов провел второй бой на чемпионате мира-2023 в Узбекистан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/8 финала в весовой категории до 57 килограммов Темиржанов встретился с венгром Роландом Верешем и победил его единогласным решением судей.
Таким образом, Серик Темиржанов одержал вторую победу на чемпионате мира в Ташкенте: ранее казахстанец оказался сильнее малийца Абдула Батили.
Добавим, что Темиржанов является серебряным призёром чемпионата мира-2021 и чемпионата Азии-2022. Что касается Роланда Вереша, то венгр — бронзовый призер чемпионата Европы по боксу, а также пятикратный чемпион мира по кикбоксингу.
Напомним, ранее казахстанец Сакен Бибосынов завершил выступление на чемпионате мира по боксу в Ташкенте после первого же боя.
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