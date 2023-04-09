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Instagram/serik_sapiyev Сегодня, 22:19
149
Сегодня, 22:19
149
Фото: Instagram/serik_sapiyev

Серик Сапиев проиграл в шахматы легендарному гроссмейстеру

Серик Сапиев — олимпийский чемпион по боксу 2012 года в Лондоне  сыграл в шахматы с легендарным гроссмейстером Вишванатаном Анандом из Индии. Об этом казахстанец написал в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Сыграл в шахматы с легендарным гроссмейстером, 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом. Дебют партии был равным, но матч закончился конечно в пользу Виши. Был очень рад впервые поиграть с чемпионом мира по шахматам", — написал Серик Сапиев в Instagram.

Спортсмен напомнил подписчикам, что в Астане проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам.

"В рамках соревнования оргагизованы ряд мероприятий среди которых сеансы одновременных игр с международными гроссмейстерами. Выражаю благодарность Федерации шахмат РК за возможность сыграть этот матч", — отметил Сапиев.

Напомним, в Астане стартовала первая партия матча за звание абсолютного чемпиона мира по шахматам между гроссмейстерами Яном Непомнящим из России и Дином Лижэнем из Китая. 

Призовой фонд матча составит два миллиона евро. 

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Сегодня, 22:19
149
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