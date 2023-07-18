- Двое тигрят родились в Карагандинском зоопарке 14:10 0
- Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе завершили раньше срока 13:35 90
- Серик Кудебаев полностью признал свою вину в суде 13:07 171
- "Мы должны думать о качестве услуг"- эксперт о повышении тарифов на комуслуги 13:00 133
- Отчим изнасиловал девочку в Туркестанской области 12:50 379
- В Астане прошла молодежная конференция по борьбе с изменением климата 12:36 186
- Ущерб около 770 млн тенге: еще одну финпирамиду "накрыли" в ЗКО 12:04 179
- Арестован глава департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области 11:46 328
- Сбежавший из больницы в Карагандинской области уголовник пойман 11:45 180
- Четверо пострадали при конфликте в колонии отбывания наказания Кайрата Сатыбалды 11:38 857
- В Казахстане временно отключат телевидение и радио 11:35 190
- Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из медучреждения в Карагандинской области 11:10 283
- В Канаде сгорело рекордное количество леса - 10 миллионов гектаров 10:50 219
- В МВД посчитали, сколько бюджетных денег Казахстан потратит на закуп метадона 10:35 417
- 40 казахстанских спортсменов поймали на допинге с начала года 10:31 231
- Полицейский из ВКО спас жизнь жителю города Алтай 10:00 338
- В Алматы и Астане зафиксирован рост массовых застроек 09:51 319
- В Алматы парковки возвращены в собственность акимата города 09:12 430
- Линдси Лохан впервые стала мамой 08:51 446
- В два раза выросла зарплата у работников природоохранных служб 08:31 520
- На строительство LRT в Астане потребуется более 200 млрд тенге 08:15 710
- Малыши отравились хлором в детсаде Караганды 07:35 578
- Наводнения и оползни в Южной Корее: более 40 погибших 06:39 426
- Судом пригрозил аким Астаны застройщикам проблемных домов 05:54 495
- За три дня в ДТП по Казахстану погибли 24 человека 04:20 469
- Фермер осуждён за убийство сельского акима 03:44 950
- Пожар тушат в горном массиве в Карагандинской области 02:07 564
- Масимова включили в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма 01:13 690
- В Уральске ребёнок застрял в барабане стиральной машины 00:33 667
- Приговор вынесли главврачу центра психического здоровья в Костанае 17.07.2023 644
- Какие поезда задерживаются в Казахстане, сообщили в АО "Пассажирские перевозки" 17.07.2023 625
- Коронавирус у кошек: в комитете ветконтроля выступили с заявлением 17.07.2023 636
- Семью кабанов сфотографировал егерь в экопарке Алты-Сай 17.07.2023 717
- Чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай женился 17.07.2023 711
- Казахстанские школьники отличились на Международной олимпиаде по физике 17.07.2023 700
- Российских спортсменов обяжут выплачивать компенсации при смене гражданства 17.07.2023 670
- Детский лагерь в сауне: прокуратура Алматы возбудила уголовное дело 17.07.2023 603
- Режим ЧС объявят в Павлодарской области из-за лесного пожара 17.07.2023 611
- Взрывчатые вещества нашли в гараже у жителя Степногорска 17.07.2023 624
- Пожар на газозаправочной станции произошёл в Актюбинской области 17.07.2023 583
- Таинственные впадины: неизвестную науке находку сделали археологи в Северо-Казахстанской области 17.07.2023 3980
- Две аварии с участием "cкорых" произошли в Караганде 17.07.2023 636
- Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по артистическому плаванию 17.07.2023 679
- Дворник детсада в Алматы задержан по подозрению в развращении малолетних 17.07.2023 1007
- Гипноз, доулы и правило трех "Т" - Как хотят рожать казахстанки 17.07.2023 715
- Девушка-полицейский из Казахстана стала победителем чемпионата мира по борьбе 17.07.2023 774
- KEGOC сорвало сроки ввода программы для единого закупщика электроэнергии - МЭ РК 17.07.2023 740
- Бухгалтер госпредприятия попалась на хищении 7 млн тенге в Жамбылской области 17.07.2023 613
- Полицейских обвиняют в пытках в Атырау 17.07.2023 706
- Спасённого снежного барса выпустили на природу из зоопарка Алматы 17.07.2023 688
- Услуги вывоза мусора будут доступны всем казахстанцам только к 2040 году 17.07.2023 599
- Акимат создал информационный ресурс по ремонту дорог в Алматы 17.07.2023 571
- Скандал вокруг розового озера в Павлодарской области: Сулейменова сделала заявление 17.07.2023 846
- Расширение моста через реку Есентай завершат раньше срока - акимат Алматы 17.07.2023 662
- В Казахстане хотят обновить форму для спасателей и пожарных 17.07.2023 532
- Выдали сауну за детский лагерь: готовится судебный иск 17.07.2023 849
- Страшное ДТП в Туркестанской области: погибли 9 человек 17.07.2023 1757
- Досаев посетил проблемные объекты в Алматы и назвал сроки завершения работ 17.07.2023 715
- Казахстанским медикам с 1 сентября повысят зарплату: кто будет получать больше 17.07.2023 1080
- 450 миллионов тенге вложили в финпирамиду "Семейный Капитал" 17.07.2023 542
- Сегодня истекает срок сдачи деклараций по всеобщему декларированию на бумажном носителе 17.07.2023 655
- Движение поездов в Жамбылской области восстановлено 17.07.2023 572
- Как будут проверять школьников на наркозависимость, рассказали в МВД 17.07.2023 731
- Activ стал неактивным: проблемы со связью возникли у казахстанцев 17.07.2023 923
- Сход вагонов произошёл в Жамбылской области 17.07.2023 681
- "Очень важно, чтобы молодые люди могли найти достойную работу" - Кошанов 17.07.2023 486
- Токаев посетит Саудовскую Аравию 17.07.2023 553
- Появились жуткие подробности убийства 5-летней девочки в Туркестанской области 17.07.2023 8629
- Очередное ЧП: обрушился один из пролетов Крымского моста 17.07.2023 1409
- Определены новые участки ремонта на проспекте Абая в Алматы 17.07.2023 597
- Сауна вместо детского лагеря: стали известны новые подробности 17.07.2023 1161
- Казахстанцы подозревают распространение кошачьего коронавируса в стране 17.07.2023 1347
- Законность приватизации вузов проверят в Казахстане 17.07.2023 635
- Жители ЗКО три года ждут дорогу за 15 млрд тенге 17.07.2023 1045
- У избранницы Роберта Де Ниро парализовало лицо после родов 17.07.2023 1109
- Стала известна зарплата американского новичка "Барыса" с опытом игры в НХЛ 17.07.2023 1053
- Сауна располагалась в детском лагере в Алматы 17.07.2023 3392
- Джокович впервые за 10 лет проиграл в финале Уимблдона 17.07.2023 1400
- Мужчина скончался во время велогонки в Астане 17.07.2023 792
- К 15 годам тюрьмы приговорили туркестанца за надругательство над тремя малолетними 17.07.2023 2458
- LOADING...
Серик Кудебаев полностью признал свою вину в суде
В Кегенском районном суде Алматинской области рассматривают дело в отношении экс-генерала Серика Кудебаева. Его подозревают в умышленном незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан. Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
"Я полностью признаю свою вину", - сказал Серик Кудебаев в своем последнем слове в суде.
По данным адвоката, в ходе судебного разбирательства экс-генерал предъявленное обвинение полностью признал. С учетом этого, а также того, что Серик Кудебаев уже осужден, сторона защиты попросила назначить альтернативное наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей (1 миллион 725 тысяч тенге). Адвокат отметил, что его подзащитный не является преступником, свою ошибку осознал.
Ранее подсудимый ходатайствовал о процессуальном соглашении.
Напомним, генерал-майора Серика Кудебаева суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. До этого его экстрадировали из Турции, куда он сбежал от следствия. Кудебаев обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.
-
Trend news
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1482
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1232
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 13791
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 977
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1037
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 1667
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1130
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6028
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1468
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 6971
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1294
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1606
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1576
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1547
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28585
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3708
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1668
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6900
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2962
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2108
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2445
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2609
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1908
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2026
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2751
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5909
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2282
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1793
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5096
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4800
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3237
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3406
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2057
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3780
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3281
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2295
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2221
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2297
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13738
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2883
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2143
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3236
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4111
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2987
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3328
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2813
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3249
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3813
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3395
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3150
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2663
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3623
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2236
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4784
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3527
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180508
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2646
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5337
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5839
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5395
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4242
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3571
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8318
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3100
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22456
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4151
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17503
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6066
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12005
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3849
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5867
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4081
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 4001
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4321
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4455
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5271
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3561
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4637
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28820
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 3261
-
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 888
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 937
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1078
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1353
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1519
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1329
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1619
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1884
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1915
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1968
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1985
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2007
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2218
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2233
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1835
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2305
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2146
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1918
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2194
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2400
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2190
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1976
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2179
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1930
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2621
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2154
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2242
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3137
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2439
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2232
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2383
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2177
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2143
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2013
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2287
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2810
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2413
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2327
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4404
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2519
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3350
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4196
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2766
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2939
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39426
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2527
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3740
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3032
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2827
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3766
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3128
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3192
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3630
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3660
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3936
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4621
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5404
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4375
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3814
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3841
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3682
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4745
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5674
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4958
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4150
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3585
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4491
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3535
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3919
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3833
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4275
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4468
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3925
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4498
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4680
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6568
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4892
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6799
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 5219
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4925