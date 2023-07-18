Серик Кудебаев полностью признал свою вину в суде

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В Кегенском районном суде Алматинской области рассматривают дело в отношении экс-генерала Серика Кудебаева. Его подозревают в умышленном незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан. Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Я полностью признаю свою вину", - сказал Серик Кудебаев в своем последнем слове в суде.

По данным адвоката, в ходе судебного разбирательства экс-генерал предъявленное обвинение полностью признал. С учетом этого, а также того, что Серик Кудебаев уже осужден, сторона защиты попросила назначить альтернативное наказание в виде штрафа в размере 500 месячных расчетных показателей (1 миллион 725 тысяч тенге). Адвокат отметил, что его подзащитный не является преступником, свою ошибку осознал.

Ранее подсудимый ходатайствовал о процессуальном соглашении.

Напомним, генерал-майора Серика Кудебаева суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. До этого его экстрадировали из Турции, куда он сбежал от следствия. Кудебаев обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.