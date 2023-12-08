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Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Сегодня, 03:07
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Instagram / sezhukov Сегодня, 03:07
Сегодня, 03:07
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Фото: Instagram / sezhukov

Российский исполнитель, солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в пятый раз стал отцом, передаёт BaigeNews.kz.

"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" - написал артист на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию, сделанную по всей видимости в роддоме.

 
 
 
 
 
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Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Жуков с супругой уже воспитывают 15-летнюю дочь Нику, 13-летнего Энджела и девятилетнего Мирона. У певца ещё есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.

 
 
 
 
 
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Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

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