Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Российский исполнитель, солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в пятый раз стал отцом, передаёт BaigeNews.kz.

"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" - написал артист на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию, сделанную по всей видимости в роддоме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Жуков с супругой уже воспитывают 15-летнюю дочь Нику, 13-летнего Энджела и девятилетнего Мирона. У певца ещё есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.