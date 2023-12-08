Сергей Жуков стал отцом в пятый раз
Сегодня, 03:07
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Сегодня, 03:07Сегодня, 03:07
123Фото: Instagram / sezhukov
Российский исполнитель, солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в пятый раз стал отцом, передаёт BaigeNews.kz.
"Счастье пришло ко мне в пятый раз!" - написал артист на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию, сделанную по всей видимости в роддоме.
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Жуков с супругой уже воспитывают 15-летнюю дочь Нику, 13-летнего Энджела и девятилетнего Мирона. У певца ещё есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.
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