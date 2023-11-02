  • 3 Ноября, 05:48
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Сенаторы ратифицировали Соглашение между Казахстаном и ВОЗ

Вчера, 12:48
АВТОР
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senate.parlam.kz Вчера, 12:48
Вчера, 12:48
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Фото: senate.parlam.kz

Сенаторы ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения и озвучили свои депутатские запросы, передаёт BaigeNews.kz.

"Всемирная организация здравоохранения является важным международным институтом. Одобренный сегодня закон способствует укреплению сотрудничества между Республикой Казахстан и данной организацией. Надеемся, что решения, принятые на сессии Европейского регионального комитета, окажут положительное влияние на развитие отечественной системы здравоохранения", – подчеркнул спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы озвучили и свои депутатские запросы.

Сенатор Сергей Ершов обратил внимание на ряд системных проблем в работе по предупреждению аварий на опасных производственных объектах. Предложение депутата - создание отдельной службы производственного контроля, а также привлечение к строгой уголовной ответственности виновных лиц в трагедии на шахте в Карагандинской области.

Суиндик Алдашев указал на проблемы обрабатывающей промышленности Казахстана. При этом, как подчеркнул Председатель Палаты, этот депутатский запрос направлен на исполнение поручений Главы государства, обозначенных в Послании народу. В этой связи, в соответствии с Регламентом Сената, на одно из предстоящих заседаний будут приглашены руководство и представители заинтересованных Министерств, которые примут участие в обсуждении вопроса и озвучат подробный ответ на него.

Депутат Жанна Асанова выразила обеспокоенность отсутствием резервного электроснабжения в больничных реанимациях и операционных. Сенатор призвала обеспечить больницы источниками бесперебойного электропитания, акцентируя особое внимание на сельских больницах.

Дархан Кыдырали обозначил острую необходимость решения проблем с переполненностью государственных архивов страны, а также поднял вопрос расположения большинства госархивов в зданиях, не соответствующих существующим правилам.

Сенатор Талгат Жунусов предложил активизировать работу по развитию агропромышленной науки.  Как считает сенатор, в первую очередь, необходимо принять Комплексную программу научно-технологического развития перерабатывающей и пищевой промышленности страны.

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