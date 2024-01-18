Франция построит Казахстану ветряную гибридную электростанцию в Жамбылской области

Депутаты Сената парламента на пленарном заседании одобрили проект закона о ратификации специального казахстанско-французского межправительственного соглашения по сотрудничеству в сфере борьбы с глобальным потеплением, которым запускается проект по строительству ветряной электростанции на один гигаватт, передаёт BaigeNews.kz.

"Масштабный проект строительства ветряной гибридной электростанции мощностью один гигаватт с возможностью накопления энергии с минимальной мощностью 300 мегаватт продолжит развитие сектора возобновляемых источников энергии и поможет Казахстану достичь целей в области устойчивого развития. Электростанцию планируется запустить в 2026-2027 годы в Жамбылской области", – сказала сенатор Ольга Булавкина.

Она также отметила, что Total Eren, АО "НК "КазМунайГаз" и АО "Самрук-Казына" создадут специальную компанию, которая будет осуществлять 25-летний проект "Мирный" по производству, хранению и реализации ветровой электроэнергии.

Сенатор подчеркнула, что проект позволит сократить парниковые выбросы минимум на два миллиона тонн углерода ежегодно, а также обеспечит постоянными рабочими местами 250 человек. Кроме того, во время строительства станции будет создано 2,5 тысячи рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций составит 827 миллиардов тенге, а выработка электроэнергии – 3,6 миллиарда киловатт в час в год.

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов отметил, что тариф будет зарегистрирован в иностранной валюте, как того хотят инвесторы. За 25 лет цена индексироваться не будет.

Он также отметил, что стоимость выработанной электроэнергии составит около 12,8 тенге за один киловатт в час, в то время как остальные пять тенге за один киловатт в час покроют расходы на аккумуляторы и подключение к электросетям.

Принятый законопроект направлен на подпись Главе государства.