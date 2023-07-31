Сенатор в США призвал отменить поправку в отношении Казахстана

Известный американский сенатор Крис Мёрфи призвал Конгресс США отменить поправку Джексона-Вэника в отношении трех стран Центральной Азии, передает Baigenews.kz со ссылкой на сайт политика. Поправка, принятая Конгрессом США в 1974 году в разгар "холодной войны", продолжает действовать в отношении ряда стран, в том числе Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

"К сожалению, на нашем пути стоит анахроничный закон. В 1974 году США приняли поправку Джексона-Вэника, отрицавшее полное право США на торговые отношения со странами, которые ограничивали права на эмиграцию для советских евреев и других групп меньшинств. Это был полезный инструмент, чтобы заставить Советский Союз улучшить свое отношение к преследуемым группам, в том числе в Центральной Азии. Советского Союза давно уже нет, но этот пережиток эпохи холодной войны продолжает ограничивать наши отношения с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном", - заявил Крис Мёрфи.

Отмена поправки, по словам сенатора, отвечает и интересам США, и интересам Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Крис Мёрфи считает, что правительство США с учетом изменения геополитической ситуации в мире должно пересмотреть и расширить сотрудничество со странами Центральной Азии. В то время, когда США стояли в сторонке, Россия и Китай усилили свое влияние в таких странах, как Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, считает сенатор.

Авторами поправки были американские сенаторы-демократы Генри Джексон от штата Вашингтон и Чарльз Вэник. Поправка, принятая к закону США о торговле от 1974 года, вводила внешнеторговые санкции для стран советского блока и государств с нерыночной экономикой за ограничения в области эмиграции, лишая их режима наибольшего благоприятствования в торговле с США. Поправка, которая считается пережитком "холодной войны" и противоречит правилам ВТО, продолжает действовать в отношении Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и ряда других бывших советских государств.

Кыргызстан был выведен из-под действия поправки в 2000 году - два года спустя после вступления в ВТО.

Крис Мёрфи считает, что отмена поправки Джексона-Вэника и предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле с США Казахстану, Узбекистану и Таджикистану, годовой ВВП которых составляет 280 миллиардов долларов, с одной стороны, откроет американскому бизнесу более широкий доступ к региону с богатыми природными ресурсами, с другой – позволит центральноазиатским странам развивать национальную экономику, создать больше рабочих мест и улучшить благосостояние своих граждан.