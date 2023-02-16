Сенат одобрил закон по увеличению экспорта несырьевых товаров

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Депутаты сената рассмотрели и приняли законопроект, направленный на ратификацию Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами, совершенного в Москве 22 ноября 2021 года, передает BaigeNews.kz.



Соглашение определяет порядок устранения технических барьеров во взаимной торговле государств-членов с третьими странами, в отношении продукции, на которую действуют технические регламенты Союза.

"На сегодня принято 52 технических регламентов Союза, из них 46 вступили в силу. Принятие Соглашения создаст условия для взаимного признания результатов оценки соответствия на основании определения сопоставимости обязательных требований, установленных в Союзе и на территории третьей страны. Соглашением также предусмотрено, что должна быть обеспечена равнозначность применяемых в государствах-членах и в третьей стране процедур аккредитации органов по оценке соответствия. Предлагаемый подход направлен на продвижение продукции", - сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

На сегодняшний день товарооборот несырьевых товаров между Казахстаном и третьими странами за 2022 год составил 48,6 миллиарда долларов, что на 33,5 процента выше, чем за 2021 год (36,4 миллиарда долларов).

Экспорт несырьевых товаров из Казахстана в третьи страны за 2022 год вырос на 24,8 процента и составил 18,9 миллиарда долларов США.

Глава ведомства добавил, что основными странами экспорта Республики Казахстан по обработанным товарам являются Китай, Узбекистан, Турция и Нидерланды. По предварительным прогнозам, доля экспорта в третьи страны может увеличиться на 10 процентов, в том числе в связи с принятием Соглашения и дальнейшей его реализации. В Соглашении изначально учтены все требования действующего законодательства, в связи с чем его ратификация не повлечёт изменений в Законы Республики Казахстан.