Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент

Фото: pixabay

Семья из четырёх человек не смогла вылететь на отдых из Костаная в Турцию из-за того, что сотрудница авиакомпании "SCAT" отказалась пускать в самолёт ребёнка с аутизмом, передаёт BaigeNews.kz.

Фото претензии к авиакомпании попало в социальные сети. Казахстанец рассказал, что собирался вылететь в Турцию с супругой и двумя детьми 9 и 12 лет, при этом младшая девочка имеет диагноз "аутизм". Своё решение сотрудница компании "SCAT" объяснила тем, что самолёт не предназначен для людей с таким диагнозом. Хотя, как отмечает казахстанец, это не первый международный рейс, которым летает его семья на отдых. Но до этого момента проблем не возникало.

Позже авиакомпания извинилась перед пассажирами. А на инцидент отреагировали в Комитете гражданской авиации.

"Комитетом гражданской авиации МИИР РК возбуждено административное производство в отношении авиакомпании "SCAT" за нарушение статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях по причине снятия пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай – Анталья от 27 мая этого года. Отмечаем, что соблюдение этичных норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение данных требований является недопустимым и неприемлемым", — отметили в КГА.

По информации авиакомпании "SCAT", пассажиру возмещен понесённый материальный ущерб, в ближайшее время семья планирует перелёт в соответствии с предложенной туристической путевкой.