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  • Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент
pixabay Сегодня, 11:48
309
Сегодня, 11:48
309
Фото: pixabay

Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент

Семья из четырёх человек не смогла вылететь на отдых из Костаная в Турцию из-за того, что сотрудница авиакомпании "SCAT" отказалась пускать в самолёт ребёнка с аутизмом, передаёт BaigeNews.kz.

Фото претензии к авиакомпании попало в социальные сети. Казахстанец рассказал, что собирался вылететь в Турцию с супругой и двумя детьми 9 и 12 лет, при этом младшая девочка имеет диагноз "аутизм". Своё решение сотрудница компании "SCAT" объяснила тем, что самолёт не предназначен для людей с таким диагнозом. Хотя, как отмечает казахстанец, это не первый международный рейс, которым летает его семья на отдых. Но до этого момента проблем не возникало.

Позже авиакомпания извинилась перед пассажирами. А на инцидент отреагировали в Комитете гражданской авиации.

"Комитетом гражданской авиации МИИР РК возбуждено административное производство в отношении авиакомпании "SCAT" за нарушение статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях по причине снятия пассажиров с рейса VSV-5280 по маршруту Костанай – Анталья от 27 мая этого года.  Отмечаем, что соблюдение этичных норм при обслуживании всех категорий пассажиров, в том числе пассажиров с ограниченными возможностями, должно быть приоритетом в работе казахстанских авиакомпаний. Нарушение данных требований является недопустимым и неприемлемым", — отметили в КГА.

По информации авиакомпании "SCAT", пассажиру возмещен понесённый материальный ущерб, в ближайшее время семья планирует перелёт в соответствии с предложенной туристической путевкой. 

"В отношении сотрудников авиакомпании "SCAT", допустивших административное правонарушение, будут приняты меры дисциплинарного характера. Однако, ввиду допустившего правонарушения, авиакомпания "SCAT" будет привлечена к административной ответственности согласно действующему законодательству Республики Казахстан", — добавили в КГА.

 

 

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Сегодня, 11:48
309
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