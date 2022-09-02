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скриншот видео Сегодня, 22:41
84
Фото: скриншот видео

"Семья очень хорошая": избивавшим сирот опекунам вернули детей

Опекунов, которые избивали детей-сирот в Алматинcкой области, не лишили родительских прав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК

Ребят уже вернули домой. Такое решение приняла специальная комиссия, учтя мнение несовершеннолетних. 

"Мы посмотрели, семья очень хорошая. Дом у них свой есть. И родители – отец, мать тоже работает в медицинском центре. Зарабатывает очень хорошо, где-то около 400 тысяч. То есть дети в полноценной семье растут нормально", - пояснил замакима Илийского района Серикжан Ибраев. 

Женщину, попавшую на скандальное видео, привлекли к административной ответственности. Размер штрафа определит суд. 

Напомним, инцидент произошёл в Алматинской области. Местный житель заявил: его соседи регулярно избивают приёмных детей. Мать замахивалась на сына топором. В процессе принимал участие и её сожитель – мужчина бил ребёнка по лицу. 

После жалобы органы опеки забрали детей в частный детдом.

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#опекунство #дети #Алматинская область
Сегодня, 22:41
84
Журналист

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