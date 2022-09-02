"Семья очень хорошая": избивавшим сирот опекунам вернули детей

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Опекунов, которые избивали детей-сирот в Алматинcкой области, не лишили родительских прав, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ребят уже вернули домой. Такое решение приняла специальная комиссия, учтя мнение несовершеннолетних.

"Мы посмотрели, семья очень хорошая. Дом у них свой есть. И родители – отец, мать тоже работает в медицинском центре. Зарабатывает очень хорошо, где-то около 400 тысяч. То есть дети в полноценной семье растут нормально", - пояснил замакима Илийского района Серикжан Ибраев.

Женщину, попавшую на скандальное видео, привлекли к административной ответственности. Размер штрафа определит суд.

Напомним, инцидент произошёл в Алматинской области. Местный житель заявил: его соседи регулярно избивают приёмных детей. Мать замахивалась на сына топором. В процессе принимал участие и её сожитель – мужчина бил ребёнка по лицу.

После жалобы органы опеки забрали детей в частный детдом.