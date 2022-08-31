Приёмные родители избивали детей и заставляли работать: видео попало в социальные сети

Фото: кадр из видео

У семейной пары в Алматинской области на время забрали приёмных детей из-за издевательств, попавших на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте kris_p_tdk. Как написал автор ролика, снят он был в Илийском районе.

"Что это за время такое? Детей из детского дома передают кому попало? Кормильцу государство платит деньги за этих детей. Никто их не проверяет! Потому что есть связи? Этих ребят бьют и заставляют работать. Как детям исполняется 18 лет, кормильцу государство перестаёт платить пособие. После этого они выгоняют детей из дома? Потому опять из детского дома к себе забирают 3–4 детей", — пишет автор публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Алматинской области. (@kris_p_tdk)

В полиции области отреагировали на видео и сообщили, что 27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа.

"По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали надлежащую проверку. Воспитанников на время передали в детский дом "Солнышко", — говорится в сообщении.

Собранный по данному факту материал, предусмотренный статьёй 127 КРКоАП, направлен на рассмотрение суда.