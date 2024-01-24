Семья из Жетысу наладила производство мыла в гараже

В области Жетысу местный житель запустил цех по производству хозяйственного мыла, переоборудовав собственный гараж, передает BaigeNews.kz.

На мини-производстве в Панфиловском районе пока выпускают до 100 килограммов мыла в неделю. Это стало семейным бизнесом Баширбаевых-Танекеевых, приносящим реальный доход.

Рахат Баширбаев, получив в рамках программы "Ауыл аманаты" кредит на сумму 5,1 млн. тенге, приобрел специальное оборудование из Узбекистана. Его мать Бакыт Танекеева и тетя Назерке Танекеева, с детства знакомые с мыловарением, решили ему помочь, взяв процесс производства в собственные руки, тем более, что уже занимались изготовлением черного натурального мыла, сообщили в акимате области Жетысу.

"В детстве мама варила черное мыло из травяной золы с добавлением бараньего жира. До сих пор перед глазами весь этот трудоемкий процесс. Поэтому, когда пришла мысль начать новое дело, мы вместе с братьями и сестрами решили начать изготовление хозяйственного мыла для ежедневного использования. Приготовление сырья, то есть кипячение смеси, из которой потом и производится мыло, розлив в специальные формы, доведение до различных объемов – все это делается специальным аппаратом, поэтому все намного быстрее и проще, - говорит Назерке Танекеева.

Как отмечает предприниматель, необходимые для изготовления мыла ингредиенты в основном приобретаются в Алматы, а также в самом Панфиловском районе. В частности, используются животные жиры, то есть говяжий и бараний, фритюрное масло, каустическая сода, масло чайного дерева, розмарин. При этом разные виды эфирных масел добавляются в зависимости от желания заказчика.