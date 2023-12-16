Семиклассница из Павлодара покорила Кыргызстан жестовым пением

Павлодарская школьница приняла участие в Дельфийских играх в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Семиклассница специального комплекса детский сад – школа-интернат №1 Павлодарской области Ламина Шегебаева выиграла в играх "Дельфийский Бишкек. Участвуй! Пробуй! Побеждай!", которые прошли в рамках культурно-образовательного проекта "Дельфийские игры на Великом Шелковом пути". Участниками мероприятия стали десятки мальчишек и девчонок из Кыргызстана, Казахстана, России.

"Ламина защищала честь не только школы, но и всего Казахстана по направлению "Жестовое пение". Жюри отметило артистизм и талант юной артистки. Плавные движения, чувство ритма, яркий образ и исполнение нашей школьницы оценили и зрители. Зал ответил бурными аплодисментами", — рассказали в управлении образования региона.

По итогам конкурса Ламину Шегебаеву признали лучшей в жестовом пении.