Семерых взрослых и ребёнка спасли из пожара в Астане
Сегодня, 19:10
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Сегодня, 19:10Сегодня, 19:10
135Фото: скриншот видео
Пожар тушат в многоэтажке в столичном районе Сарыарка. От огня спасли семерых взрослых и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме на втором этаже.
"Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам. Одна из них женщина с особыми потребностями", - уточнили в ДЧС.
Причина пожара устанавливается.
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