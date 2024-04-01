Семерых взрослых и ребёнка спасли из пожара в Астане

Пожар тушат в многоэтажке в столичном районе Сарыарка. От огня спасли семерых взрослых и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме на втором этаже.

"Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам. Одна из них женщина с особыми потребностями", - уточнили в ДЧС.

Причина пожара устанавливается.