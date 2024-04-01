  • 1 Апреля, 19:59
  • BAIGENEWS

Семерых взрослых и ребёнка спасли из пожара в Астане

Сегодня, 19:10
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 19:10
Сегодня, 19:10
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Фото: скриншот видео

Пожар тушат в многоэтажке в столичном районе Сарыарка. От огня спасли семерых взрослых и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в девятиэтажном жилом доме на втором этаже.

"Силами сотрудников ДЧС спасены жильцы и переданы медработникам. Одна из них женщина с особыми потребностями", - уточнили в ДЧС.

Причина пожара устанавливается.

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