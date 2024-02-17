Семеро детей и четверо взрослых попали в снежный плен в ВКО

В ВКО спасатели вызволили из снежного плена 11 человек, из них семеро — дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"17 февраля поздно ночью в Маркакольском районе люди, выехав на легковых автомобилях в дорогу, оказались в перемёте неподалеку от села Карашилик. Сотрудники ДЧС ВКО эвакуировали и сопроводили до населенного пункта 11 человек, из них семеро детей. Местные исполнительные органы организовали работу по расчистке дорожного участка", — сообщили в МЧС.

В Кокпектинском районе области Абай из снежных заносов на трассе спасён 381 человек, из них 19 детей. Они размещены в пунктах обогрева.