Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге

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В Федерации тяжелой атлетики РК сделали заявление по поводу смерти тяжелоатлета Владимир Седов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой

"Накануне вечером ушёл из жизни опытный спортсмен — тяжелоатлет - Владимир Седов. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, участник Олимпиады 2008, многократный чемпион и рекордсмен Казахстана, Владимир Седов с детства был предан спорту. За выдающиеся успехи был награжден орденом "Курмет". Владимиру Седову было 35 лет. Коллектив Федерации тяжелой атлетики РК выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира", — говорится в сообщении.

Таже сообщается, что Федерация тяжелой атлетики РК окажет помощь семье Владимира Седова в размере пяти миллионов тенге, а также необходимую поддержку в воспитании сына.

"Утраты, понесённые нами в эти годы, свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются все спортсмены, уходя из большого спорта. Федерацией будет разработана и представлена общественности программа по поддержке ветеранов спорта, в рамках которой будет оказана необходимая помощь нуждающимся тяжелоатлетам. На данную программу поддержки атлетов и тренеров Федерацией в этом году будет выделено десять миллионов тенге из привлеченных спонсорских средств. Выражаем благодарность всем, кто поддерживает родных и близких Владимира в эти дни", — заявили в федерации.

Напомним, известный казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов найден мёртвым в собственном доме в Жетысуской области. Предположительно, 35-летний штангист покончил с собой.

Владимир Седов родился в Уштобе. С юности занимался спортом. В 2008 году занял четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине. Затем завоевал титул чемпиона мира в Корее и первое место на чемпионате Азии. В 2016 году допинг-пробу Седова с Пекинской Олимпиады перепроверили и нашли в ней стероидный препарат. Тогда Международная федерация тяжёлой атлетики аннулировала часть титулов казахстанского штангиста. А сам он заявил об уходе из спорта.

После этого Седов не появлялся на публике. Друзья говорят, что с ними связь он активно поддерживал. Последнее время жаловался на здоровье, но в подробности не вдавался.

По факту смерти Владимира Седова начали досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".