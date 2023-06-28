Расследование начато по факту смерти казахстанского тяжелоатлета

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Известный казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов найден мёртвым в собственном доме в Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает КТК, предположительно, 35-летний штангист повесился.

"Тело 35-летнего тяжелоатлета было обнаружено по месту его проживания в селе Достык Каратальского района. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой", —сообщила официальный представитель ДП Жетысуской области Наргиз Курманова.

Владимир Седов родился в Уштобе. С юности занимался спортом. В 2008 году занял четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине. Затем завоевал титул чемпиона мира в Корее и первое место на чемпионате Азии. В 2016 году допинг-пробу Седова с Пекинской Олимпиады перепроверили и нашли в ней стероидный препарат. Тогда Международная федерация тяжёлой атлетики аннулировала часть титулов казахстанского штангиста. А сам он заявил об уходе из спорта.

После этого Седов не появлялся на публике. Друзья говорят, что с ними связь он активно поддерживал. Последнее время жаловался на здоровье, но в подробности не вдавался.

По факту смерти Владимира Седова начали досудебное расследование по статье "Доведение до самоубийства".