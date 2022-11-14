Семье погибшего пожарного подарили квартиру в Абайской области

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Семье погибшего во время пожара Айдоса Тогузбаева вручили ключи от трёхкомнатной квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

Представители одной из стройкомпаний и депутат областного маслихата Асемхан Доскужанов приобрели вдове и детям пожарного жильё в микрорайоне "Карагайлы".

Напомним, 7 сентября во время тушения степного пожара в Жарминском районе Айдос Тогузбаев получил сильные ожоги и героически погиб при исполнении служебного долга. У погибшего остались пятеро детей.

Ранее аким области Абай Нурлан Уранхаев и вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков вручили семье Айдоса Тогузбаева орден "Айбын" III степени от имени Президента РК.