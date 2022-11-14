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  • Семье погибшего пожарного подарили квартиру в Абайской области
pixabay.com Сегодня, 22:15
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Фото: pixabay.com

Семье погибшего пожарного подарили квартиру в Абайской области

Семье погибшего во время пожара Айдоса Тогузбаева вручили ключи от трёхкомнатной квартиры, передаёт BaigeNews.kz.

Представители одной из стройкомпаний и депутат областного маслихата Асемхан Доскужанов приобрели вдове и детям пожарного жильё в микрорайоне "Карагайлы". 

Напомним, 7 сентября во время тушения степного пожара в Жарминском районе Айдос Тогузбаев получил сильные ожоги и героически погиб при исполнении служебного долга. У погибшего остались пятеро детей. 

Ранее аким области Абай Нурлан Уранхаев и вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков вручили семье Айдоса Тогузбаева орден "Айбын" III степени от имени Президента РК. 

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#Недвижимость #Пожарные #костанай
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:15
238
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