Пожарный погиб при тушении сухостоя в Абайской области

Фото: Фото пресс-службы МЧС РК

Пожарный Айдос Тогузбаев погиб при исполнении служебного долга в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 7 сентября. В 13:35 на пульт 112 поступило сообщение о горении сухой травы на участке Биринши ауыл в Жарминском районе.

К месту вызова направили сотрудников пожарного поста №22 из поселка Ауэзова.

"При тушении природного пожара автоцистерна заправлялась от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия. В этот момент в связи с изменением направления ветра интенсивное горение направилось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнём со всех сторон. Горели карагайники высотой до двух метров", - сообщили подробности в ДЧС региона.

Боевой расчёт, оценив обстановку, приступил к экстренной эвакуации. Автоцистерну и водовоз огонь уничтожил полностью.

Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель Айдос Тогузбаев и пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в городскую больницу Шара.

От полученных ожогов Айдос Тогузбаев скончался.

В МЧС выразили соболезнования родным и близким сотрудника.

"Добрая память об Айдосе как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного. С родственниками погибшего работают психологи ДЧС области Абай", - сообщили в ведомстве.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Айдос Тогузбаев представлен к государственной награде - ордену "Айбын" ІІІ степени, посмертно.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты он служил с 2019 года. У мужчины остались жена и пятеро детей.

За время существования противопожарной и спасательных служб в стране при исполнении служебных обязанностей погибли при 65 человек.



Пожар в районе потушили только утром 8 сентября. Его площадь составила 500 гектаров.