Президент посмертно наградил пожарного, погибшего в Абайской области

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Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами пожарных. Среди тех, кто удостоился наград - водитель Айдос Тогызбаев, погибший при тушении сухостоя, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга Президент посмертно наградил водителя пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Айдоса Тогузбаева орденом "Айбын" ІІІ степени.

Также награды удостоился командир отделения пожарной части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай Амангельды Турлыбеков.

Медалью "Ерлігі үшін" награжден пожарный части № 14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай Нурлан Салимжан.

Напомним, ЧП, унесшее жизнь, произошло 7 сентября. На пульт 112 поступило сообщение о горении сухой травы на участке Биринши ауыл в Жарминском районе. К месту вызова направили сотрудников пожарного поста №22 из поселка Ауэзова. При тушении природного пожара автоцистерна заправлялась от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия. В этот момент в связи с изменением направления ветра интенсивное горение направилось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнём со всех сторон. Горели карагайники высотой до двух метров. Боевой расчёт, оценив обстановку, приступил к экстренной эвакуации. Автоцистерну и водовоз огонь уничтожил полностью.

Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель Айдос Тогузбаев и пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в городскую больницу Шара.

От полученных ожогов Айдос Тогузбаев скончался. Ему было 36 лет, в органах гражданской защиты Айдос служил с 2019 года.