Семь политпартий зарегистрировали своих кандидатов в мажилис

Фото: aa.com.tr

Семь политических партий Казахстана зарегистрировали своих кандидатов в мажилис по партийному списку, передает BaigeNews.kz. Партии Respublika, ОСДП и Baitaq уже внесли избирательный взнос в полном объеме.

За каждого кандидата партия оплатила взнос в 1 050 00 тенге. А партии, которые на предыдущих парламентских выборах набрали больше 5% голосов, автоматически освобождаются от уплаты. Это партии Amanat (71% голосов на прошлых выборах), "Ак жол" (10,9%), НПК (9,1%), "Ауыл" (5%).

Всего ЦИК допустила на выборы 281 человека на 69 депутатских мандатов от партий. Уже завтра, 18 февраля в 18:00 все семь партий начнут свою предвыборную агитацию в мажилис и маслихаты.