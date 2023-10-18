Семь лет проведёт в колонии укравший невесту парень в Казахстане
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В суде №2 Тараза вынесли приговор уроженцам Мангистауской и Актюбинской областей, попытавшимся украсть невесту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Весной 2022 года Ж. через общих знакомых познакомился с девушкой. После нескольких встреч она отказалась от дальнейшего общения, но так запала парню в душу, что он решил её украсть и жениться.
В феврале 2023 года Ж. с другом приехал в Тараз, обманом выманил девушку из дома. Парни силой усадили "невесту" в машину и попытались выехать из города.
Крики о помощи услышали соседи и вызвали полицию. Стражам порядка удалось задержать автомобиль подозреваемых.
Приговором суда оба парня, несостоявшийся жених и его друг, признаны виновными по пункту 1 части 2 статьи 125 УК РК и приговорены к семи годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
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