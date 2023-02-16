"Семь кругов ада", "Тараканы в еде" - мангистаусцы жалуются на состояние местных больниц

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Жители Мангистау пожаловались на врачебную халатность и множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в больницах региона. Свои жалобы высказали также жители отдалённых аулов, которые вынуждены добираться до областного центра, чтобы получить медицинскую помощь за неимением грамотных врачей в сёлах, передает BaigeNews.kz.

Медицинская халатность

Муж Анастасии Асранкуловой пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. После аварии его госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Мужчина испытывал сильную боль и просил сделать ему обезболивающее, однако долгое время он находился в приёмном покое в ожидании врача.

"Был выходной день и, скорее всего, из-за этого мы не могли долгое время дождаться врача. Вокруг ходили медсестры, санитарки. Все видели, что супругу плохо, и ему нужно обезболивающее, однако каждый разводил руками, так как врача нет, соответственно и нет назначения. Пройдя семь кругов ада всё-таки врачи сделали заключение – у мужа перелом ключицы. Пока мы находились в больнице, я стала обзванивать частные клиники, чтобы найти оперирующего травматолога. Уже утром мы находились в частной клинике и увидели колоссальную разницу между государственной больницей и частным учреждением. Начиная с того, что мне уже не нужно было искать врачей, медсестёр, спрашивать об уколах, заканчивая тем, что элементарно кровати были ориентированы именно для пациентов – с регулировкой и удобным матрацем. Очень обидно за это, конечно. Особенно, учитывая, что мы все вынуждены платить за страховку, а по итогу сталкивается с низким качеством медицинских услуг", - рассказала жительница Актау Анастасия Асранкулова.

Отсутствие контроля в детской инфекционной больнице

Больше всего жалоб от жителей Мангистау поступают в адрес детской инфекционной больницы, которая была построена в 1981 году.

Родители маленьких пациентов, которые проходили лечение в стенах детской инфекционной больницы вспоминают, что медицинский персонал вежлив и обходителен. Назначения делают, согласно протоколу, опираясь на симптомы ребенка. Однако условия в больнице приводят в ужас.

"Я с сыном попала в инфекционную больницу, когда ему было три месяца. Врачи там очень хорошие, грамотные, заботливые. Тот редкий случай, когда я ощущала, что есть сострадание. Но условия в больницах отвратительные. В больничной еде были тараканы, койко-мест не хватало, и я видела, как детские кроватки располагали в коридоре. Пошарпанные стены, порванный линолеум – всё это о палатах для пациентов. Пребывание там было мучительным, но других вариантов не было. Мы пролежали с сыном там две недели, не дай Бог оказаться там кому-то вновь", - рассказала Жансая Алемкулова.

Именно в этой больнице, о которой рассказала Ж. Алемкулова, произошел инцидент с годовалым ребёнком из села Мангистау. Малыш до волдырей обжёгся о раскалённую батарею.

По словам отца ребенка, который находился с ним в палате, он отвлёкся, чтобы получить обед, а в это время ребёнок неожиданно протянул руку к чугунной батарее. Их кровать располагалась как раз рядом с ней. Малыш тут же закричал, и отец увидел, что ладонь ребёнка покраснела и покрылась волдырями. Мужчина обратился к медикам. Те, в свою очередь, посоветовали отцу приобрести мазь.

Отец утверждает, что батареи действительно чрезмерно горячие.

"За время пребывания в больнице ребёнок не получил ни одной процедуры, и к тому же ещё пострадал. Такого не должно быть! Парадокс в том, что там, где должны исцелять, нанесли вред здоровью ребёнка", — заявил мужчина.

Родитель написал отказ от госпитализации, и они вернулись домой в село Мангистау.

Позже пресс-служба управления здравоохранения Мангистауской области подготовила комментарий, в котором косвенно обвинила в произошедшем родителя пострадавшего малыша, дескать, нельзя оставлять ребенка одного в палате.

"Отец оставил ребёнка одного в палате. Малыш в это время схватился за горячую батарею. Напоминаем, родитель обязан заботиться о своем госпитализированном ребенке – должен присматривать и находиться рядом с ним. Руководство больницы предупреждает родителей о соблюдении правил безопасности и не оставлять ребёнка одного без присмотра", - пояснили в пресс-службе управления.

Ответ медиков не впечатлил родителей, а наоборот вызвал негодование в Сети:

- Вместо того, чтобы отрегулировать отопление в палатах – спихнули вину на родителя!

- Ну, да! Самое удобное, это закрыть глаза и уши, сказать, что ребёнок, отец виноваты.

- Больницы должны быть безопасными, тем более, детские. Ау, Минздрав, прокуратура, отреагируйте, - писали в комментариях.

Медицина в сёлах

Село Мангистау, откуда прибыл пострадавший в стенах детской инфекционной больницы ребёнок, находится в Мунайлинском районе. Это единственный в области район, где всё это время не было больницы. На данный момент по поручению президента Касым-Жомарта Токаева ведётся строительство центральной больницы.

Пока же жители семи сельских округов получают лечение в местной поликлинике либо выезжают в Актау. С подобными проблемами сталкиваются и жители Каракиянского района.

"Мы живём в посёлке Жетыбай, который расположен в 80 километрах от Актау. Медицина у нас не развита. Если простываем, то, честно сказать, занимаемся самолечением. А если сталкиваемся с серьёзными заболеваниями, то едем в Актау. Там ходим к частным врачам на обследование", - рассказала сельчанка Майра Нурмаганбетова.

Позиция облздрава

Корреспондент BaigeNews.kz запрашивал от управления здравоохранения Мангистауской области разрешение на проведение фотосъёмки в больницах, чтобы выяснить, как на самом деле выглядят палаты, и оказывается ли должным образом медицинская помощь пациентам. В ведомстве журналисту отказали, сославшись на карантин.