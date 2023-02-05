Годовалый ребёнок получил ожоги в больнице Актау

Фото: Lada.kz

Годовалый малыш до волдырей обжегся о раскалённую батарею больнице Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Ребёнка из села Мангистау госпитализировали вечером 3 февраля в областную детскую инфекционную больницу в 1 микрорайоне. В палате с ним остался отец.

По словам родителя, 4 февраля он отвлёкся, чтобы получить обед, а в это время ребёнок неожиданно протянул руку к чугунной батарее. Их кровать располагалась как раз рядом с ней. Малыш тут же закричал, и отец увидел, что ладонь ребёнка покраснела и покрылась волдырями.

Мужчина обратился к медикам. Те, в свою очередь, посоветовали отцу приобрести мазь.

Отец утверждает, что батареи действительно чрезмерно горячие.

"За время пребывания в больнице ребёнок не получил ни одной процедуры, и к тому же ещё пострадал. Такого не должно быть! Парадокс в том, что там, где должны исцелять, нанесли вред здоровью ребёнка", — заявил мужчина.

Родитель написал отказ от госпитализации, и они вернулись домой в село Мангистау. В управлении здравоохрания области инцидент пока не комментировали.