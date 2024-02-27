Семерых чиновников наказали за проведение незаконных госзакупок в Шымкенте
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Среди нарушителей законодательства о госзакупках числятся аким Енбекшинского района и его подчиненные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.
"По акту прокурорского надзора Департаментом внутреннего государственного аудита в отношении 7 должностных лиц, в том числе акима Енбекшинского района, начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бывшего начальника управления строительства, бывшего руководителя городского драматического театра составлены 47 протоколов об административных правонарушениях по ч.10 ст.207 КоАП (Нарушение законодательства РК о государственных закупках) и взысканы штрафы в доход государства на сумму 2 595 600 тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того внесен акт надзора по включению 30 поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
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